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Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster Seniorin aus Holtland

PI Leer/Emden (ots)

Die öffentliche Fahndung nach der 72-jährigen Vermissten aus Holtland von der heutigen Nacht kann eingestellt werden. Die Frau wurde wohlbehalten angetroffen. Die Polizeiinspektion Leer/Emden bedankt sich für die hohe Einsatzbereitschaft aller eingebundenen Einsatzkräfte und die Unterstützung aus der Bevölkerung.

Die Ursprungsmitteilung wird aus datenschutzrechtlichen Gründen gelöscht. Es wird darum gebeten, alle im Rahmen der Fahndung veröffentlichten personenbezogenen Daten und Lichtbilder, die geteilt worden sind, zu löschen und nicht mehr zu verbreiten.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Leer/Emden
Brandt, POK
Telefon: 0491-97690 215
E-Mail: pressestelle@pi-ler.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-ler.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell

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