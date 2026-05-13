Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Straßenraub in Arnsberg-Hüsten

Arnsberg (ots)

Am gestrigen Abend um 22:55 Uhr kam es in der Straße Kirchplatz in Hüsten zu einem Straßenraub. Ein 35-jähriger Mann aus Marsberg ging auf drei Männer zu und fragte diese nach Cannabis. Einer der Männer schlug dem Geschädigten daraufhin mit einem Schlagstock auf den Kopf. Die bislang unbekannten Täter entwendeten daraufhin Bargeld sowie eine EC-Karte des Marsbergers. Die Täter flüchteten anschließend in unbekannte Richtung vom Tatort.

Nach derzeitigen Erkenntnissen kann lediglich einer der Täter wie folgt beschrieben werden:

- Haare zum Zopf

- Kappe

- Schwarz-weiße Daunenjacke

Der Geschädigte verletzte sich leicht. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein örtliches Krankenhaus gebracht. Fahndungsmaßnahmen der Polizei verliefen bislang ohne Ergebnis. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiwache Arnsberg unter der Telefonnummer 02932-90200 in Verbindung zu setzen.

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