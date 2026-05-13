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Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Versuchter Einbruch in Mehrfamilienhaus

Sundern (ots)

In Sundern haben unbekannte Täter versucht, in ein Mehrfamilienhaus in der Straße Kreuzberg einzubrechen. Die Tat ereignete sich im Zeitraum zwischen dem 05. Mai 2026, 10 Uhr, und dem 12. Mai 2026, 16 Uhr.

Nach bisherigen Erkenntnissen versuchten der oder die Täter, über ein Fenster an der Gebäuderückseite in das Haus einzudringen. Der Einbruchsversuch scheiterte jedoch, sodass die Täter nicht in das Gebäude gelangten.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Hinweise nimmt die Polizeiwache in Sundern unter der Telefonnummer 02933 - 90 200 entgegen.

Die Polizei rät: Achten Sie auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Ihrer Nachbarschaft und melden Sie ungewöhnliche Beobachtungen frühzeitig über den Notruf 110. Bereits einfache Sicherungsmaßnahmen an Fenstern und Türen können Einbrecher wirksam abschrecken.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Benedikt Teutenberg
Telefon: 0291-9020-1140
E-Mail: Pressestelle.Hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de
https://hochsauerlandkreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

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