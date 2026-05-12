Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Unfallbeteiligter gesucht

Arnsberg (ots)

Am Donnerstag, den 07.05.2026, um 12:20 Uhr, kam es auf dem Parkplatz einer Apotheke in der Goethestraße in Neheim zu einem Verkehrsunfall. Ein 74-jähriger Mann aus Neheim beschädigte dort ein geparktes Auto. Nach seinen Angaben verließ er den Parkplatz kurzzeitig, da dort in Folge des Unfalls Verkehrsbehinderungen entstanden. Als der Mann sein Auto an geeigneter Stelle abstellte und zum Parkplatz zurückkehrte, war das betroffene Auto nicht mehr vor Ort. Derzeit ist lediglich bekannt, dass es sich bei dem geparkten Auto um einen dunklen Mercedes gehandelt haben könnte. Nähere Hinweise liegen nach aktuellen Erkenntnissen nicht vor. Der Fahrzeughalter des beschädigten Autos oder Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiwache Arnsberg unter der Telefonnummer 02932- 90200 in Verbindung zu setzen.

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