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Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Verkehrssicherheitsarbeit der Polizei - offenes Pedelec-Training in Arnsberg

Arnsberg (ots)

Am 16.06.2026 und am 08.07.2026, in der Zeit von 13:00 Uhr bis 16:00 Uhr, bietet die Polizei wieder ein offenes Pedelectraining an der Riggenweide in Arnsberg-Hüsten an. Zielgruppe des Trainings sind Seniorinnen und Senioren. Gleichwohl sind alle anderen interessierten Altersklassen willkommen. Die Trainingsinhalte sind sowohl für Anfänger als auch für Fortgeschrittene vorgesehen. Die Übungssequenzen bereiten Sie auf zu erwartende Situationen beim Radfahren vor und vermitteln die erforderliche Sicherheit für den Straßenverkehr. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, mitzubringen ist nur das eigene Pedelec. Nutzen Sie die Gelegenheit, Ihre Fahrtechnik zu verbessern!

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Maximilian Mertin
Telefon: 0291-9020-1141
E-Mail: Pressestelle.Hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de
https://hochsauerlandkreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

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