Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Versuchter Einbruch in Hotel

Winterberg (ots)

In Winterberg kam es in der Nacht zu Montag zu einem versuchten Einbruch in ein Hotel.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand versuchte ein bislang unbekannter Täter am 11.05.2026 gegen 02:56 Uhr, die verschlossene Bürotür eines Hotels in der Straße "Auf der Wallme" gewaltsam zu öffnen. Vermutlich setzte der Täter hierfür ein Hebelwerkzeug, möglicherweise einen sogenannten Ziegenfuß, ein. Die Tür hielt den Aufbruchsversuchen jedoch stand.

Ersten Ermittlungen zufolge verschaffte sich der Täter vermutlich zuvor über eine Terrassentür Zutritt zum Hotel. Ohne Beute flüchtete die Person anschließend in unbekannte Richtung.

Eine vorhandene Videoaufzeichnung zeigt zur Tatzeit eine schlanke, dunkel gekleidete Person mit Baseballkappe und Rucksack im Bereich der Rezeption.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Hinweise nimmt die Polizeiwache Winterberg unter der Telefonnummer 02981 / 90200 entgegen.

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