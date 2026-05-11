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Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Versuchter Einbruch in Hövel

Sundern (ots)

In Sundern-Hövel haben bislang Unbekannte versucht, in ein Wohnhaus an der Königstraße einzubrechen. Die Bewohnerin nahm in der Nacht zu Freitag (08.05.2026) gegen 00:30 Uhr verdächtige Geräusche im Bereich der Terrassentür wahr.

Am nächsten Morgen stellte sie fest, dass sich die elektrische Außenjalousie der Terrassentür nicht mehr bewegen ließ. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde die Jalousie von außen gewaltsam hochgeschoben und dabei beschädigt. Dadurch blockierte der Mechanismus der elektrischen Steuerung. Offenbar brachen der oder die Täter ihr Vorhaben anschließend ab und flüchteten unerkannt.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiwache in Sundern unter 02933-90200 zu melden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Benedikt Teutenberg
Telefon: 0291-9020-1140
E-Mail: Pressestelle.Hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de
https://hochsauerlandkreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

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