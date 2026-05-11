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Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Jacke unter Androhung von Gewalt entwendet - Polizei sucht Zeugen

Arnsberg (ots)

Am Samstagabend (09.05.2026) ist es gegen 18:30 Uhr in der Burgstraße in Neheim zu einer räuberischen Erpressung zum Nachteil eines 14-Jährigen gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde der Jugendliche in einer Grundstückseinfahrt von drei bislang unbekannten Jugendlichen angesprochen. Einer der Tatverdächtigen habe den Jugendlichen aufgefordert, seine Jacke herauszugeben und ihm dabei mit Gewaltanwendung gedroht. Da die drei Jugendlichen nach Angaben des Geschädigten bereits in der Vergangenheit zu Gewalt geneigt hätten, habe er die Drohung ernst genommen. Er zog seine Sportjacke aus und übergab sie einem der Tatverdächtigen. Im Gegenzug erhielt er die Jacke des Jugendlichen. Anschließend entfernten sich die drei Personen in unbekannte Richtung. Bei den Tatverdächtigen soll es sich um etwa 15- bis 16-jährige Jugendliche handeln. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall oder den beteiligten Personen geben können, sich bei der Polizeiwache in Arnsberg unter 0291-90200 zu melden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Benedikt Teutenberg
Telefon: 0291-9020-1140
E-Mail: Pressestelle.Hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de
https://hochsauerlandkreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

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