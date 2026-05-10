Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
POL-HSK: Verkehrsunfall mit Personenschaden
Marsberg (Obermarsberg) (ots)
Am Sonntag, gegen 09:45 Uhr befuhr ein 69- jähriger Fahrradfahrer die K65 in Richtung Ortsausgang von Obermarsberg. Nach einem starken Gefälle, in einer scharfen Rechtskurve, kam der Marsberger zu Fall und verletzte sich schwer. Er wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.
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