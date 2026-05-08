Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
POL-HSK: Verkehrsunfall mit Personenschaden
Brilon- Alme (ots)
Am Freitag, gegen 15:45 Uhr befuhr ein Motorradfahrer die L637 zwischen Radlinghausen und Alme. In einer Kurve geriet der 63-jährige Motorradfahrer aus dem Ruhrgebiet auf die geschotterte Bankette und prallte gegen die Leitplanke. Er verletzte sich dabei schwer aber nicht lebensgefährlich. Der Verkehr konnte ungehindert fließen.
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