POL-HSK: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Arnsberg (ots) - Im Zeitraum vom 30.04.2026 um 12:00 Uhr bis zum 06.05.2026 um 11:00 Uhr kam es in der Apothekerstraße in Neheim zu einem Einbruch in ein Mehrfamilienhaus, welches im Erdgeschoss über ein Geschäft für Einrichtungsdesign sowie über darunter befindliche Kellerräume verfügt. Bislang unbekannte Täter verschafften sich zu einem dieser Kellerräume gewaltsam Zutritt. Derzeit ist nicht bekannt, dass etwas entwendet wurde. Der oder die Täter flüchteten ...

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