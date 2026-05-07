Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Exhibitionismus in einem Supermarkt in Meschede

Meschede (ots)

Am gestrigen Abend erhielt die Polizeiwache Meschede Kenntnis von einem bislang unbekannten Täter, der exhibitionistische Handlungen in einem Supermarkt in der Jahnstraße in Meschede vollzog. Gegen 19:10 Uhr musste eine 40-jährige Frau aus Meschede feststellen, wie der bislang unbekannte Täter sie im Supermarkt bereits beobachtet hat und ihr hinterherging. Wenige Momente später nahm die Frau zunächst ein Stöhnen des Mannes wahr. In der Folge holte der Mann sein Glied aus der Hose und manipulierte daran. Der bislang unbekannte Täter flüchtete anschließend aus dem Geschäft in Richtung der B55. Polizeiliche Fahndungsmaßnahmen verliefen bislang ohne Ergebnis. Der Mann kann wie folgt beschrieben werden:

- Ca. 175- 180 cm groß

- Ca. 25- 30 Jahre alt

- Schlank

- Kurze schwarze Haare

- Bart

- Dunklerer Hauttyp

- Grünes Langarmshirt

- Graue Jogginghose

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiwache Meschede unter der Telefonnummer 0291- 90200 in Verbindung zu setzen.

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