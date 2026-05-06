Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Bargeld aus Supermarktkasse in Olsberg entwendet

Olsberg (ots)

Am gestrigen Abend um 19:20 Uhr kam es in einem Supermarkt in der Fruges Straße in Olsberg zu einem Diebstahl. Bislang unbekannte Täter öffneten gewaltsam eine der dortigen Kassen und entwendeten das darin befindliche Bargeld. Die Kasse war zum Tatzeitpunkt unbesetzt. Der oder die Täter flüchteten daraufhin mit ihrer Beute in unbekannte Richtung vom Tatort. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiwache Brilon unter der Telefonnummer 02961- 90200 in Verbindung zu setzen.

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