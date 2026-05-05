Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Versuchter Einbruch in Möbelgeschäft in Brilon

Brilon (ots)

In den frühen Morgenstunden des 04.05.2026 ist es in der Gartenstraße in Brilon zu einem mutmaßlichen Einbruchsversuch gekommen.

Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete gegen 04:20 Uhr einen Mann, der über den Zaun eines Möbelgeschäfts sprang und sich anschließend im Bereich der ausgestellten Gartenmöbel aufhielt. Nach Angaben des Zeugen trug der Verdächtige eine Kapuze sowie auffällige weiße Schuhe und versteckte sich offenbar auf dem Gelände.

Die alarmierten Polizeibeamten trafen kurze Zeit später am Einsatzort ein. Hinter dem Zaun des Geschäftes stellten sie zunächst ein Fahrrad sowie einen schwarzen Rucksack fest. Bei der anschließenden Durchsuchung des umzäunten Außenbereichs entdeckten die Einsatzkräfte schließlich eine männliche Person, die sich unter einem Tisch verborgen hielt.

Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen 42-jährigen Mann aus Brilon. Er trug Arbeitshandschuhe und konnte sich vor Ort nicht ausweisen. In dem mitgeführten Rucksack fanden die Beamten mehrere Werkzeuge und Gegenstände, die für Einbrüche genutzt werden können. Zudem wurde eine Dose mit einer weißen Substanz aufgefunden, bei der es sich mutmaßlich um eine Betäubungsmittel handeln könnte.

Am Gebäude selbst konnten keine Aufbruchsspuren oder sonstige Beschädigungen festgestellt werden. Gegen den Mann wird nun wegen des Verdachts des versuchten Einbruchs ermittelt.

Zur weiteren Klärung des Sachverhalts wurde der 42-Jährige zur Polizeiwache in Brilon gebracht, wo er bis zum Abschluss der polizeilichen Maßnahmen verblieb.

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