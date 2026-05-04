Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Gefährliche Körperverletzung in Meschede - zwei Tatverdächtige identifiziert

Meschede (ots)

Am frühen Sonntagmorgen (03. Mai 2026) kam es gegen 04:40 Uhr vor einer Gaststätte an der Arnsberger Straße in Meschede zu einer gefährlichen Körperverletzung.

Nach bisherigen Erkenntnissen flüchtete ein 24-jähriger deutscher Tatverdächtiger bei Eintreffen der alarmierten Polizeibeamten zu Fuß über die Steinstraße in Richtung Zeughausstraße. Er konnte im Rahmen der Fahndung in der Gutenbergstraße angetroffen werden.

Ein weiterer Tatverdächtiger, ein 22-jähriger Deutscher aus Meschede, konnte im Nahbereich nicht mehr angetroffen werden. An der Tatörtlichkeit ließ er eine Sporttasche zurück.

Zeugenangaben zufolge sollen die beiden Tatverdächtigen zuvor gezielt Streit mit anwesenden Personen begonnen und angekündigt haben, sich schlagen zu wollen. Im weiteren Verlauf griff der 22-Jährige unvermittelt einen 26-jährigen Mescheder an. Anschließend beteiligte sich auch der 24-jährige Tatverdächtige an dem Angriff auf den Geschädigten.

In der Folge entwickelte sich eine körperliche Auseinandersetzung, an der auch weitere anwesende Personen beteiligt waren. Neben dem 26-jährigen Geschädigten wurde ein weiterer 27-jähriger Mann leicht verletzt.

Die Ermittlungen zu dem übernimmt das zuständige Kriminalkommissariat.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell