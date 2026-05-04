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Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Gefährliche Körperverletzung in der Uferstraße - Polizei sucht Zeugen

Arnsberg (ots)

Am 02. Mai 2026 gegen 00:25 Uhr soll es in der Uferstraße in Arnsberg zu einer gefährlichen Körperverletzung gekommen sein. Nach bisherigen Erkenntnissen schlugen drei bislang unbekannte Personen auf einen 31-jährigen Arnsberger ein und verletzten ihn leicht. Einem Zeugen seien auf der Marienbrücke drei junge Männer entgegengekommen, die aus Richtung des am Boden liegenden Geschädigten kamen. Die Personen seien dunkel gekleidet gewesen, etwa Mitte 20 und etwa 170 cm groß. Der Zeuge gab der Polizei gegenüber an, er habe die Männer angesprochen, nachdem er den Geschädigten am Boden liegend wahrgenommen habe. Einer der Männer gab zu, dass es zu einer Auseinandersetzung gekommen sei. Anschließend entfernten sich die drei Personen über den Radweg in Richtung Brückenplatz.

Zeugenaufruf:

Die Polizei bittet Personen, die Hinweise zum Tatgeschehen oder zu den beschriebenen Personen geben können, sich bei der Polizeiwache in Arnsberg unter 02932-90200 zu melden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Benedikt Teutenberg
Telefon: 0291-9020-1140
E-Mail: Pressestelle.Hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de
https://hochsauerlandkreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

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