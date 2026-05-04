Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbrüche im HSK

Hochsauerlandkreis (ots)

Sundern

Im Zeitraum vom 01.05.2026 um 20:00 Uhr bis zum 02.05.2026 um 05:07 Uhr kam es in der Straße Am Kurplatz in Sundern zu einem Einbruch in eine Büroräumlichkeit. Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam über ein Fenster Zutritt zu dem Objekt. Der oder die Täter flüchteten daraufhin mit ihrem Diebesgut in unbekannte Richtung. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiwache Sundern unter der Telefonnummer 02933- 90200 in Verbindung zu setzen.

Schmallenberg

Am Donnerstag, den 30.04.2026, im Zeitraum von 05:30 Uhr bis 17:00 Uhr kam es in der Straße Am Haffenrath in Schmallenberg-Gleidorf zu einem versuchten Einbruch in ein Mehrfamilienhaus. Bislang unbekannte Täter versuchten gewaltsam, sich über die Hauseingangstür Zutritt zu dem Objekt zu verschaffen. Der oder die Täter scheiterten bei dem Versuch und flüchteten in unbekannte Richtung. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiwache Schmallenberg unter der Telefonnummer 02974-969400 in Verbindung zu setzen.

Arnsberg

Am gestrigen Abend um 19:11 Uhr wurde durch einen Zeugen eine optische Alarmauslösung an einem Verkaufsgeschäft für Dessous in der Apothekerstraße in Neheim festgestellt. Die eingesetzten Polizisten stellten daraufhin fest, dass bislang unbekannte Täter gewaltsam versucht haben, sich über die Eingangstür Zutritt zu dem Gebäude zu verschaffen. Der oder die Täter scheiterten bei dem Versuch und flüchteten in unbekannte Richtung.

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag kam es gegen 03:30 Uhr zu einem Einbruch in ein Optikgeschäft am Neheimer Markt. Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam über die Eingangstür Zutritt zu dem Objekt. Derzeit ist nicht bekannt, ob etwas entwendet wurde. Die Kriminalpolizei hat in beiden Fällen die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiwache Arnsberg unter der Telefonnummer 02932-90200 in Verbindung zu setzen.

Meschede

Im Zeitraum vom 29.04.2026 um 21:00 Uhr bis zum 01.05.2026 um 08:00 Uhr kam es in einer Schreinerei in der Caller Straße in Meschede-Wallen zu einem versuchten Einbruch. Bislang unbekannte Täter versuchten gewaltsam, sich über das Eingangstor Zutritt zu dem Objekt zu verschaffen. Der oder die Täter scheiterten an dem Tor und flüchteten vom Tatort. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiwache Meschede unter der Telefonnummer 0291- 90200 in Verbindung zu setzen.

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