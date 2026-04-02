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Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Einbruch in Golfclub Westerwald in Dreifelden

Dreifelden (ots)

Am 02.04.2026 ereignete sich im Zeitraum 00:30 - 02:00 Uhr ein Einbruch in das Clubhaus des Golfclub Westerwald in Dreifelden. Unbekannte Täter hebelten ein Fenster auf und gelangten so ins Objekt. Es wurde eine geringe Summe Bargeld entwendet.

Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben, werden gebeten sich bei der Polizei Hachenburg (02662/9558 - 0 oder pihachenburg@polizei.rlp.de) zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Montabaur

Telefon: 02602-9226-0

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

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