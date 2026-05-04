PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Verkehrsunfall mit Personenschaden in Sundern

Sundern (ots)

Am gestrigen Nachmittag um 14:25 Uhr kam es zu einem schweren Verkehrsunfall in Sundern-Stockum. Eine 53-jährige Frau aus Sundern befuhr einen Waldweg, welcher in Richtung der Straße Am Wienig führte. Aus bislang ungeklärter Ursache stürzte die Frau und verletzte sich schwer. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein örtliches Krankenhaus gebracht. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Maximilian Mertin
Telefon: 0291-9020-1141
E-Mail: Pressestelle.Hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de
https://hochsauerlandkreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Alle Meldungen Alle
  • 04.05.2026 – 08:16

    POL-HSK: Einbrüche im HSK

    Hochsauerlandkreis (ots) - Sundern Im Zeitraum vom 01.05.2026 um 20:00 Uhr bis zum 02.05.2026 um 05:07 Uhr kam es in der Straße Am Kurplatz in Sundern zu einem Einbruch in eine Büroräumlichkeit. Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam über ein Fenster Zutritt zu dem Objekt. Der oder die Täter flüchteten daraufhin mit ihrem Diebesgut in unbekannte Richtung. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden ...

    mehr
  • 04.05.2026 – 08:04

    POL-HSK: Gefährliche Körperverletzung in der Uferstraße - Polizei sucht Zeugen

    Arnsberg (ots) - Am 02. Mai 2026 gegen 00:25 Uhr soll es in der Uferstraße in Arnsberg zu einer gefährlichen Körperverletzung gekommen sein. Nach bisherigen Erkenntnissen schlugen drei bislang unbekannte Personen auf einen 31-jährigen Arnsberger ein und verletzten ihn leicht. Einem Zeugen seien auf der Marienbrücke drei junge Männer entgegengekommen, die aus ...

    mehr
  • 04.05.2026 – 07:47

    POL-HSK: Gefährliche Körperverletzung auf der Stembergstraße in Neheim

    Arnsberg (ots) - Am Freitag, den 1. Mai 2026, kam es gegen 19:15 Uhr in der Stembergstraße im Ortsteil Neheim zu einer gefährlichen Körperverletzung. Nach ersten Erkenntnissen wurden ein 60-jähriger Mann und eine 59-jährige Frau von einem Mann angegriffen, der auf sie eingeschlagen und eingetreten habe. Nach Angaben der Geschädigten befuhren die Geschädigten ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren