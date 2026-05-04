POL-HSK: Verkehrsunfall mit Personenschaden in Sundern

Hochsauerlandkreis (ots) - Sundern Im Zeitraum vom 01.05.2026 um 20:00 Uhr bis zum 02.05.2026 um 05:07 Uhr kam es in der Straße Am Kurplatz in Sundern zu einem Einbruch in eine Büroräumlichkeit. Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam über ein Fenster Zutritt zu dem Objekt. Der oder die Täter flüchteten daraufhin mit ihrem Diebesgut in unbekannte Richtung. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden ...

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