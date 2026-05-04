Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
POL-HSK: Verkehrsunfall mit Personenschaden in Sundern
Sundern (ots)
Am gestrigen Nachmittag um 14:25 Uhr kam es zu einem schweren Verkehrsunfall in Sundern-Stockum. Eine 53-jährige Frau aus Sundern befuhr einen Waldweg, welcher in Richtung der Straße Am Wienig führte. Aus bislang ungeklärter Ursache stürzte die Frau und verletzte sich schwer. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein örtliches Krankenhaus gebracht. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.
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