PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Sulzbach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Sulzbach

POL-SUL: Zeugenaufruf: Verwirrter Mann auf der Autobahn

Sulzbach (ots)

Am Samstagmittag, gegen 15:00 Uhr, gingen bei der Polizei mehrere Mitteilungen über eine verwirrte Person auf der BAB 623, in Höhe Sulzbach, ein. Die Person lief mehrfach auf der Autobahn herum. Die sofort entsandten Beamten konnten an der Anschlussstelle Altenwald, im Bereich der dortigen Mittelleitplanke einen 35jährigen Mann feststellen, der sich offensichtlich in einem psychischen Ausnahmezustand befand und auch Wahnvorstellungen hatte. Er wurde von den Beamten von der Autobahn geholt und zunächst zu einem Krankenhaus verbracht. Bislang konnte weder geklärt werden, wie der Mann auf die Autobahn gelangte, noch wo er sich zuvor aufgehalten hatte. Später wurde er zur Weiterbehandlung in eine andere Klinik verlegt. Autofahrer, die durch das Verhalten des Mannes gefährdet wurden, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Sulzbach (06897 /933-0) zu melden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Sulzbach
SULZ- DGL
Gärtnerstraße 12
66280 Sulzbach
Telefon: 06897/9330
E-Mail: pi-sulzbach@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland
Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g

Original-Content von: Polizeiinspektion Sulzbach, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Sulzbach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Sulzbach
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Sulzbach
Alle Meldungen Alle
  • 14.01.2026 – 18:03

    POL-SUL: Zeugenaufruf nach Straßenverkehrsgefährdung auf der BAB 8

    Merchweiler (ots) - Am 14. Januar 2026 kam es gegen 14:40 Uhr auf der BAB 8, Fahrtrichtung Zweibrücken, in Höhe des Autobahnkreuzes Saarbrücken sowie der AS Merchweiler zu einer Straßenverkehrsgefährdung zum Nachteil eines 19-jährigen PKW-Führers. Dieser befuhr mit seinem Pkw, einem schwarzen BMW i4, die BAB 8 auf der Überholspur. Hierbei fuhr unmittelbar ...

    mehr
  • 13.01.2026 – 19:08

    POL-SUL: Aufruf nach möglichen Geschädigten eines Verkehrsunfallgeschehens

    Sulzbach (ots) - Im Zusammenhang mit einem bekannten Verkehrsunfallgeschehen bittet die Polizei mögliche Geschädigte, sich zu melden. Am Dienstag, den 13.01.2026, befuhr ein Pkw in der Zeit zwischen 07:45 Uhr und 08:30 Uhr die Sulzbachtalstraße in Dudweiler in Fahrtrichtung Sulzbach. Die Fahrt führte über die Orte Sulzbach, Altenwald und Friedrichsthal. Im Verlauf ...

    mehr
  • 24.12.2025 – 19:19

    POL-SUL: Grabschmuck von Kindergrab entwendet

    Sulzbach Altenwald (ots) - An Heiligabend, gegen 16:30 Uhr, wurde der Polizeiinspektion Sulzbach ein Diebstahl von Grabschmuck auf dem Friedhof in 66280 Sulzbach/Altenwald mitgeteilt. Die Täterin wurde während der Tatausübung von einem Zeugen beobachtet, welcher diese vor Ort bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte festsetzen konnte. Im Zuge einer vor Ort durchgeführten Durchsuchung konnten bei der 41-jährigen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren