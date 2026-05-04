Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Die Polizei bittet um Hinweise nach Vorfall in Winterberger Innenstadt.

Winterberg (ots)

Am Donnerstag, den 23. April 2026, kam es gegen 11:30 Uhr auf dem Parkplatz eines Discounters in der Straße "Neue Mitte" in Winterberg zu einem Vorfall, bei dem ein Pkw beschädigt wurde. Die Polizei wurde umgehend alarmiert und leitete umfangreiche Maßnahmen ein.

Erste Erkenntnisse vor Ort

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte trafen diese auf eine beteiligte 55-jährige Fahrzeugführerin, die angab, kurz zuvor von mehreren Personen attackiert worden zu sein. Nach ihrer Schilderung habe eine Gruppe, die sie als niederländisch beschrieb, auf ihr Fahrzeug eingeschlagen und dabei Schäden verursacht. Die mutmaßlich Beteiligten hätten sich unmittelbar vor Eintreffen der Polizei vom Ort entfernt. Die Fahrerin konnte Kennzeichen mehrerer Fahrzeuge notieren, die im Zusammenhang mit dem Vorfall stehen könnten. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung wurde eines dieser Fahrzeuge kurze Zeit später im Bereich "Am Kurpark" festgestellt. In dem Fahrzeug befanden sich unter anderem zwei Kinder sowie ein Mann, der als Beteiligter am Geschehen identifiziert wurde.

Unterschiedliche Darstellungen zum Ablauf

Die weiteren Ermittlungen ergaben unterschiedliche Sichtweisen auf das Geschehen: Nach Angaben des angetroffenen 38-Jährigen habe sich die Situation wie folgt dargestellt: Er habe sich mit seinen Kindern auf dem Parkplatz aufgehalten, als die Fahrerin mit ihrem Fahrzeug in seine Richtung gefahren sei. Um seine Kinder zu schützen, habe er sich vor sie gestellt. Es sei zu einer Kollision gekommen, bei der er über die Motorhaube gerollt sei. Eine gezielte Sachbeschädigung durch ihn oder andere Personen habe es nicht gegeben. Aus seiner Sicht habe man sich anschließend aus Angst vor der Situation entfernt. Die Fahrzeugführerin schilderte den Vorfall hingegen deutlich anders: Sie gab an, ihr Fahrzeug habe gestanden, als ein Mann unvermittelt auf die Motorhaube geschlagen habe. Weitere Personen seien hinzugekommen und hätten ebenfalls auf das Fahrzeug eingeschlagen sowie versucht, die Türen zu öffnen. Sie habe sich massiv bedroht gefühlt und aus Angst versucht, die Situation durch Wegfahren zu verlassen.

Sachschaden und weitere Maßnahmen

Am Fahrzeug entstand Sachschaden. Die Polizei hat sowohl eine Verkehrsunfallanzeige als auch ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Sachbeschädigung und Bedrohung eingeleitet.

Zeugenaufruf

Die Polizei bittet dringend um Mithilfe aus der Bevölkerung: Wer hat den Vorfall am 23.04.2026 zwischen 11:30 Uhr und 11:35 Uhr auf dem Parkplatz in der "Neuen Mitte" in Winterberg beobachtet? Insbesondere werden Zeugen gesucht, die Angaben zum Verhalten der beteiligten Personen, zum genauen Ablauf des Geschehens oder zu möglichen weiteren Fahrzeugen machen können. Hinweise nimmt die Polizei Winterberg unter der bekannten Rufnummer oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Hinweis:

Die Ermittlungen dauern an. Aufgrund der widersprüchlichen Aussagen der Beteiligten ist der genaue Hergang derzeit Gegenstand der polizeilichen Prüfung.

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