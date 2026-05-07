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Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbruch in Neheim

Arnsberg (ots)

Im Zeitraum vom 30.04.2026 um 12:00 Uhr bis zum 06.05.2026 um 11:00 Uhr kam es in der Apothekerstraße in Neheim zu einem Einbruch in ein Mehrfamilienhaus, welches im Erdgeschoss über ein Geschäft für Einrichtungsdesign sowie über darunter befindliche Kellerräume verfügt. Bislang unbekannte Täter verschafften sich zu einem dieser Kellerräume gewaltsam Zutritt. Derzeit ist nicht bekannt, dass etwas entwendet wurde. Der oder die Täter flüchteten daraufhin in unbekannte Richtung vom Tatort. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiwache Arnsberg unter der Telefonnummer 02932- 90200 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Maximilian Mertin
Telefon: 0291-9020-1141
E-Mail: Pressestelle.Hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de
https://hochsauerlandkreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

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