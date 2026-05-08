Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Schwerer Verkehrsunfall bei Brilon-Madfeld

Brilon (ots)

Am gestrigen Nachmittag um 16:00 Uhr kam es in der Bredelarer Straße zwischen Brilon-Madfeld und der B7 zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 19-jährger Mann aus Warstein befuhr zusammen mit seinem 43-jährigen Beifahrer aus Anröchte in einem Transporter die Bredelarer Straße aus Richtung der B7 kommend in Fahrtrichtung Madfeld. Ein 39-jähriger Olsberger befuhr die Straße mit seinem Sattelzug samt Auflieger in die entgegengesetzte Richtung. Im Bereich einer scharfen Kurve kam es aus bislang ungeklärter Ursache zu einem frontalen Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Die beiden Insassen des Transporters verletzten sich dabei jeweils lebensgefährlich. Sie wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Dafür kam unter anderem auch ein Rettungshubschrauber zum Einsatz. Der 39-jährige Lkw-Fahrer verletzte sich leicht. Ein Rettungswagen brachte ihn ebenfalls in ein umliegendes Krankenhaus. Für die Unfallaufnahme wurde ein spezialisiertes Verkehrsunfallaufnahmeteam der Kreispolizeibehörde Paderborn hinzugezogen. Die Strecke war für mehrere Stunden voll gesperrt. Die Aufhebung der Sperrung erfolgte gegen 21:40 Uhr. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

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