PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Schwerer Verkehrsunfall bei Brilon-Madfeld

Brilon (ots)

Am gestrigen Nachmittag um 16:00 Uhr kam es in der Bredelarer Straße zwischen Brilon-Madfeld und der B7 zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 19-jährger Mann aus Warstein befuhr zusammen mit seinem 43-jährigen Beifahrer aus Anröchte in einem Transporter die Bredelarer Straße aus Richtung der B7 kommend in Fahrtrichtung Madfeld. Ein 39-jähriger Olsberger befuhr die Straße mit seinem Sattelzug samt Auflieger in die entgegengesetzte Richtung. Im Bereich einer scharfen Kurve kam es aus bislang ungeklärter Ursache zu einem frontalen Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Die beiden Insassen des Transporters verletzten sich dabei jeweils lebensgefährlich. Sie wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Dafür kam unter anderem auch ein Rettungshubschrauber zum Einsatz. Der 39-jährige Lkw-Fahrer verletzte sich leicht. Ein Rettungswagen brachte ihn ebenfalls in ein umliegendes Krankenhaus. Für die Unfallaufnahme wurde ein spezialisiertes Verkehrsunfallaufnahmeteam der Kreispolizeibehörde Paderborn hinzugezogen. Die Strecke war für mehrere Stunden voll gesperrt. Die Aufhebung der Sperrung erfolgte gegen 21:40 Uhr. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Maximilian Mertin
Telefon: 0291-9020-1141
E-Mail: Pressestelle.Hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de
https://hochsauerlandkreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Alle Meldungen Alle
  • 07.05.2026 – 11:59

    POL-HSK: Exhibitionismus in einem Supermarkt in Meschede

    Meschede (ots) - Am gestrigen Abend erhielt die Polizeiwache Meschede Kenntnis von einem bislang unbekannten Täter, der exhibitionistische Handlungen in einem Supermarkt in der Jahnstraße in Meschede vollzog. Gegen 19:10 Uhr musste eine 40-jährige Frau aus Meschede feststellen, wie der bislang unbekannte Täter sie im Supermarkt bereits beobachtet hat und ihr hinterherging. Wenige Momente später nahm die Frau ...

    mehr
  • 07.05.2026 – 08:43

    POL-HSK: Einbruch in Neheim

    Arnsberg (ots) - Im Zeitraum vom 30.04.2026 um 12:00 Uhr bis zum 06.05.2026 um 11:00 Uhr kam es in der Apothekerstraße in Neheim zu einem Einbruch in ein Mehrfamilienhaus, welches im Erdgeschoss über ein Geschäft für Einrichtungsdesign sowie über darunter befindliche Kellerräume verfügt. Bislang unbekannte Täter verschafften sich zu einem dieser Kellerräume gewaltsam Zutritt. Derzeit ist nicht bekannt, dass etwas entwendet wurde. Der oder die Täter flüchteten ...

    mehr
  • 06.05.2026 – 08:32

    POL-HSK: Bargeld aus Supermarktkasse in Olsberg entwendet

    Olsberg (ots) - Am gestrigen Abend um 19:20 Uhr kam es in einem Supermarkt in der Fruges Straße in Olsberg zu einem Diebstahl. Bislang unbekannte Täter öffneten gewaltsam eine der dortigen Kassen und entwendeten das darin befindliche Bargeld. Die Kasse war zum Tatzeitpunkt unbesetzt. Der oder die Täter flüchteten daraufhin mit ihrer Beute in unbekannte Richtung ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren