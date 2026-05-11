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Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einladung für Medienvertreter - Vorstellung des neuen Leiters der Polizeiwache Winterberg

Winterberg (ots)

Landrat Thomas Grosche und Polizeidirektor Thomas Vogt laden interessierte Medienvertreter herzlich zur offiziellen Vorstellung des neuen Leiters der Polizeiwache Winterberg, Polizeihauptkommissar Martin Brings, ein:

Mittwoch, 20.05.2026, 12:00 Uhr, Polizeiwache Winterberg, Franziskusstraße 3 in 59955 Winterberg.

Aus Planungsgründen bitten wir um Anmeldung unter: pressestelle.hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Benedikt Teutenberg
Telefon: 0291-9020-1140
E-Mail: Pressestelle.Hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de
https://hochsauerlandkreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

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