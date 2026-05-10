Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
POL-HSK: Verunfallter Gleitschirmflieger
Olsberg (OT Gevelinghausen) (ots)
Am Sonntag, gegen 15:20 Uhr verunglückte ein 42-jähriger Gleitschirmflieger aus Ludwigshafen. Er blieb bei der Landung in einem Baum hängen und konnte sich aus eigener Kraft nicht mehr befreien. Er konnte unverletzt durch die Bergwacht gerettet werden.
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