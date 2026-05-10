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Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Verunfallter Gleitschirmflieger

Olsberg (OT Gevelinghausen) (ots)

Am Sonntag, gegen 15:20 Uhr verunglückte ein 42-jähriger Gleitschirmflieger aus Ludwigshafen. Er blieb bei der Landung in einem Baum hängen und konnte sich aus eigener Kraft nicht mehr befreien. Er konnte unverletzt durch die Bergwacht gerettet werden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Leitstelle
Telefon: 0291-9020-3110
Fax: 0291-9020-3119
E-Mail: leitstelle.hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de
https://hochsauerlandkreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

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