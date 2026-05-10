POL-HSK: Verunfallter Gleitschirmflieger

Brilon (ots) - Am gestrigen Nachmittag um 16:00 Uhr kam es in der Bredelarer Straße zwischen Brilon-Madfeld und der B7 zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 19-jährger Mann aus Warstein befuhr zusammen mit seinem 43-jährigen Beifahrer aus Anröchte in einem Transporter die Bredelarer Straße aus Richtung der B7 kommend in Fahrtrichtung Madfeld. Ein 39-jähriger Olsberger befuhr die Straße mit seinem Sattelzug samt ...

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