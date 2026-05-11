POL-HSK: 14-jähriger Junge verletzt sich im Bikepark Winterberg schwer

Sundern (ots) - In Sundern-Hövel haben bislang Unbekannte versucht, in ein Wohnhaus an der Königstraße einzubrechen. Die Bewohnerin nahm in der Nacht zu Freitag (08.05.2026) gegen 00:30 Uhr verdächtige Geräusche im Bereich der Terrassentür wahr. Am nächsten Morgen stellte sie fest, dass sich die elektrische Außenjalousie der Terrassentür nicht mehr bewegen ließ. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde die Jalousie ...

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