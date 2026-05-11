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Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: 14-jähriger Junge verletzt sich im Bikepark Winterberg schwer

Winterberg (ots)

Am gestrigen Nachmittag um 14:00 Uhr befuhr ein 14-jähriger Junge aus Arnsberg mit seinem Mountainbike eine Abfahrt im Bikepark Winterberg. Aus bislang ungeklärter Ursache stürzte der Junge und verletzte sich schwer. Ein Rettungshubschrauber flog ihn in ein Krankenhaus. Es bestand keine Lebensgefahr.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Maximilian Mertin
Telefon: 0291-9020-1141
E-Mail: Pressestelle.Hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de
https://hochsauerlandkreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

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