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POL-HSK: 14-jähriger Junge verletzt sich im Bikepark Winterberg schwer
Winterberg (ots)
Am gestrigen Nachmittag um 14:00 Uhr befuhr ein 14-jähriger Junge aus Arnsberg mit seinem Mountainbike eine Abfahrt im Bikepark Winterberg. Aus bislang ungeklärter Ursache stürzte der Junge und verletzte sich schwer. Ein Rettungshubschrauber flog ihn in ein Krankenhaus. Es bestand keine Lebensgefahr.
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