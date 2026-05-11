Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbruch in Auto-Waschpark am Gansauweg

Marsberg (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es zu einem Einbruch in einen Auto-Waschpark am Gansauweg in Marsberg. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise.

Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich unbekannte Täter zwischen 00:00 Uhr und 05:00 Uhr gewaltsam Zutritt zu dem Gelände der Waschanlage am Gansauweg. Die Täter brachen mehrere Vorhängeschlösser auf und hebelten ein Fenster zum Lagerraum auf. Zudem wurden zwei Waschautomaten der Waschboxen beschädigt und aufgebrochen.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen im Bereich des Gansauwegs nimmt die Polizeiwache Marsberg unter 02992-90200-3711 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell