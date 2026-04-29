Polizeipräsidium Mittelfranken
POL-MFR: (405) Omnibus und mehrere Pkw ausgebrannt - hoher Sachschaden
Herzogenaurach (ots)
Am Mittwochmorgen (29.04.2026) brannte auf einem Firmengrundstück in Herzogenaurach ein Omnibus vollständig aus. Die Flammen griffen zudem auf mehrere in der Nähe abgestellte Fahrzeuge über.
Gegen 09:45 Uhr ging bei der Integrierten Leitstelle Nürnberg die Mitteilung über einen brennenden Omnibus in Herzogenaurach (Landkreis Erlangen-Höchstadt) ein.
Als die Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Herzogenaurach an dem Firmengrundstück Am Behälterberg eintraf, stand der Omnibus bereits vollständig in Flammen. Das Feuer hatte zu diesem Zeitpunkt auf mehrere in der Nähe abgestellte Fahrzeuge übergegriffen.
Die Freiwilligen Feuerwehren Niederndorf und Herzogenaurach brachten den Brand zügig unter Kontrolle. Personen wurden nach derzeitigem Kenntnisstand nicht verletzt.
Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf ca. 150.000 Euro.
Das Fachkommissariat der Kriminalpolizei Erlangen hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und bittet Zeugen, sich mit dem Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911/2112-3333 in Verbindung zu setzen.
Erstellt durch: Oliver Trebing
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