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Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Verfolgungsfahrt endet mit Verkehrsunfall an einer Hauswand

Arnsberg-Hüsten (ots)

Am gestrigen Abend fiel einem Streifenwagen der Polizeiwache Arnsberg ein grauer VW Golf im Bereich des Hüstener Marktes auf. Das Auto näherte sich dem dortigen Kreisverkehr mit hoher Geschwindigkeit über die Marktstraße und überquerte diesen in Fahrtrichtung der Straße Möthe. Die Polizisten nahmen die Verfolgung auf. Während der Verfolgung ging der Sichtkontakt zu dem flüchtigen Golf zwischenzeitig verloren. Wenige Straßen später konnte das Auto, an einer Hauswand verunfallt, im Bereich der Straße Alt Hüsten/ Cäcilienstraße angetroffen werden. Der Fahrer -ein 19-jähriger Mann aus Arnsberg-Neheim- flüchtete zu Fuß. Die Polizisten konnten den Fluchtversuch unterbinden. Im weiteren Verlauf ergaben sich Hinweise darauf, dass der 19-Jährige unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Im Anschluss wurde ihm eine Blutprobe in der Polizeiwache entnommen. Zudem konnten die Polizisten Cannabis im Auto auffinden und feststellen, dass der 19-jährige Neheimer nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis war. Gegen den jungen Fahrer wird nun wegen einer Gefährdung des Straßenverkehrs, einem verbotenen Kraftfahrzeug-Rennen, einer Verkehrsunfallflucht sowie des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln ermittelt.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Maximilian Mertin
Telefon: 0291-9020-1141
E-Mail: Pressestelle.Hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de
https://hochsauerlandkreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

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