Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Radfahrsicherheit im Fokus - Große Präventionsveranstaltung am 30. Mai in Neheim

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Arnsberg (ots)

Mehr Sicherheit im Straßenverkehr geht uns alle an. Unter diesem Motto lädt die NRW Initiative #sicherimstraßenverkehr gemeinsam mit zahlreichen Netzwerkpartnern am Samstag, 30. Mai 2026, zu einer großen Präventionsveranstaltung rund um das Thema Radfahrsicherheit nach Arnsberg-Neheim ein.

Die Veranstaltung beginnt um 10 Uhr in der Fußgängerzone in Neheim. Erwartet werden unter anderem NRW-Innenminister Herbert Reul, NRW-Verkehrsminister Oliver Krischer sowie Vertreterinnen und Vertreter aus Verwaltung, Polizei und dem Netzwerk.

Die gesamte Fußgängerzone von der Einmündung Hauptstraße / Möhnestraße bis zum Bexleyplatz wird an diesem Tag zum "Markt der Möglichkeiten". Zahlreiche Netzwerkpartner präsentieren sich mit spannenden Aktionen, Informationsständen und Mitmachangeboten rund um das Thema Verkehrssicherheit und klären insbesondere über sicheres Verhalten im Radverkehr auf. Ein besonderer Schwerpunkt liegt dabei auf dem Thema "Kinder im Straßenverkehr", insbesondere auf der sicheren Teilnahme von Kindern als Radfahrerinnen und Radfahrer.

Besucherinnen und Besucher erwartet ein abwechslungsreiches Programm für alle Altersgruppen. So wird unter anderem die Aktion "Toter Winkel" mit einem Lkw anschaulich demonstriert. Weitere Partner bringen Fahrrad- und E-Scooter-Simulatoren, Rauschbrillen, Kampagnenfahrzeuge sowie Helmtestgeräte mit. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, das eigene Fahrrad bei einem Check-Up auf Verkehrstauglichkeit überprüfen zu lassen.

Der Hochsauerlandkreis (HSK) und die Stadt Arnsberg werden zu Beginn der Veranstaltung der NRW Initiative #sicherimstraßenverkehr beitreten. Als neuer Netzwerkpartner präsentiert u. a. die Kreispolizeibehörde HSK verschiedene Präventions- und Informationsangebote zur Verkehrssicherheit.

Mit dabei sind außerdem unter anderem Informationsstände o der DEKRA o der Unfallkasse o der Verkehrsunfall- und Opferhilfe Deutschland o der Bundesanstalt für Straßen- und Verkehrswesen o des Verbands Verkehrswirtschaft & Logistik o des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) o der Hannelore-Kohl-Stiftung für Rehabilitation und Hilfe für Unfallopfer mit Verletzungen des zentralen Nervensystems o der Arbeitsgemeinschaft Fußgänger- und fahrradfreundlicher Städte, Gemeinden und Kreise NRW o des Fachverbands Fußverkehr Deutschland e.V. o des Bundes gegen Alkohol und Drogen im Straßenverkehr e.V. o des Ordnungsamtes der Stadt Arnsberg o des Verkehrsclubs Deutschland o sowie vieler weiterer Institutionen und Partner.

Die Veranstaltung richtet sich an alle Verkehrsteilnehmenden - von Radfahrerinnen und Radfahrern über Familien und Berufspendler bis hin zu allen interessierten Bürgerinnen und Bürgern. Alle Interessierten sind herzlich eingeladen, vorbeizukommen, sich zu informieren und gemeinsam ein Zeichen für mehr Sicherheit im Straßenverkehr zu setzen.

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