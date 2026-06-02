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Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Trickdiebstahl und Einbruch - Zeugen zu "falscher Handwerker" Zeugen gesucht

Northeim (ots)

Hardegsen, Landstraße und Northeim, Theodor-Heuss-Ring Montag, 01.06.2026, zwischen 08:00 Uhr und 12:30 Uhr

NORTHEIM (da) - Gleich zwei Fälle von Trickdiebstählen beziehungsweise Eigentumsdelikten zum Nachteil älterer Menschen beschäftigen derzeit die Polizei Northeim.

Im ersten Fall wurde ein Senior aus der Hardegser Landstraße durch einen Telefonanruf getäuscht. Dem Mann wurde ein angeblicher Termin bei seiner Bank vorgetäuscht. Nachdem er daraufhin sein Wohnhaus verlassen hatte, verschafften sich bislang unbekannte Täter zwischen 08:00 Uhr und 11:00 Uhr mit einem Originalschlüssel Zugang zum Gebäude. Nach bisherigen Erkenntnissen hatten die Täter Kenntnis von einem Versteck des Schlüssels im unmittelbaren Nahbereich des Hauses erlangt. Bargeld wurde nicht entwendet, jedoch nahmen die Täter technische Geräte mit.

Ein Trickdiebstahl ereignete sich gegen 12:30 Uhr im Northeimer Theodor-Heuss-Ring. Hier gab sich ein bislang unbekannter Mann an der Wohnungstür eines Rentners als Handwerker aus. Er behauptete, im Nachbarhaus versehentlich durch eine Wand gebohrt zu haben und nun mögliche Schäden überprüfen zu müssen.

Der Täter forderte den Bewohner auf, in Bad und Küche mehrfach Warm- und Kaltwasser laufen zu lassen. Während der Geschädigte diesen Anweisungen nachkam, durchsuchte entweder der angebliche Handwerker selbst oder ein möglicherweise unbemerkt eingelassener Komplize die Wohnung. Dabei wurde unter anderem Bargeld entwendet.

Der unbekannte Mann wird wie folgt beschrieben:

   - etwa 40 bis 45 Jahre alt
   - ca. 185 cm groß
   - schlanke, athletische Figur
   - gepflegtes europäisches Erscheinungsbild
   - kurze Haare
   - keine Brille
   - dunkles, kurzärmeliges Hemd mit Kragen
   - dunkle Hose
   - sprach akzentfrei Hochdeutsch

Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zu den beschriebenen Taten oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05551 / 9148-0 bei der Polizei Northeim zu melden.

Polizei gibt Verhaltenstipps Die Polizei Northeim weist in diesem Zusammenhang nochmals auf folgende Präventionshinweise hin:

   - Haus- und Wohnungstüren auch bei kurzer Abwesenheit stets 
     abschließen.
   - Schlüssel niemals in vermeintlich sicheren Verstecken wie 
     Blumentöpfen, Briefkästen oder unter Fußmatten deponieren.
   - Lassen Sie nur Handwerker in Ihre Wohnung oder Ihr Haus, die Sie
     selbst beauftragt haben oder deren Besuch angekündigt wurde.
   - Seien Sie insbesondere bei angeblichen Notfällen wie 
     Wasserrohrbrüchen oder technischen Störungen misstrauisch.
   - Kontaktieren Sie bei Zweifeln die Hausverwaltung oder das 
     zuständige Unternehmen.
   - Lassen Sie sich nicht unter Zeitdruck setzen.
   - Öffnen Sie die Tür möglichst nur mit vorgelegter Türsperre und 
     sprechen Sie zunächst durch die geschlossene Tür.
   - Verlangen Sie einen Dienstausweis und prüfen Sie diesen 
     sorgfältig.
   - Nutzen Sie für Rückfragen ausschließlich selbst recherchierte 
     Telefonnummern.
   - Lassen Sie unbekannte Personen gegebenenfalls vor der Tür 
     warten.
   - Geben Sie keine Hinweise auf Aufbewahrungsorte von Bargeld oder 
     Wertgegenständen.
   - Rufen Sie bei verdächtigem oder aufdringlichem Verhalten laut um
     Hilfe und verständigen Sie die Polizei.
   - Trickdiebe und Trickbetrüger nutzen immer wieder neue 
     Vorgehensweisen. Bleiben Sie wachsam und verständigen Sie im 
     Zweifel sofort die Polizei über den Notruf 110.
   - Informieren Sie die Polizei auch nach einem bereits erfolgten 
     Trickdiebstahl umgehend.

Die Polizei appelliert insbesondere an Angehörige älterer Menschen, regelmäßig über aktuelle Betrugs- und Trickdiebstahlsmaschen zu sprechen und für entsprechende Gefahren zu sensibilisieren.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Pressestelle

Telefon: 05551-9148-200
Fax: 05551-9148-250
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

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