Feuerwehr Weil am Rhein

Feuerwehr Weil: Kellerbrand im Ortsteil Märkt

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Weil am Rhein (ots)

Gestern Abend um 18:38 Uhr wurden die Einsatzkräfte der Feuerwehr Weil am Rhein zu einem gemeldeten Kellerbrand in den Ortsteil Märkt alarmiert. Anrufende hatten zudem angegeben, dass eine Person auf einem Balkon im ersten Obergeschoss stand. Vor Ort bestätigte sich die Lage: schwarzer Rauch drang aus dem Kellerabgang auf der Gebäuderückseite hervor. Die Person war von Nachbarn schon über eine Leiter gerettet worden.

Umgehend drangen Trupps unter Atemschutz zur Brandbekämpfung in das Gebäude vor. Weitere Atemschutztrupps kontrollierten das Treppenhaus und die Wohnungen auf Brand- und Rauchausbreitung. Über die zum Treppenhaus offene Kellertür hatte sich der Brandrauch durch das Gebäude ausgebreitet.

Nach etwa einer Stunde konnte der Brand erfolgreich abgelöscht werden, die Nachlöscharbeiten inkl. Nachkontrolle und die Entrauchung des Gebäudes zogen sich bis in den Abend hinein. Im Einsatz waren Einsatzkräfte aller drei ehrenamtlichen Einsatzabteilungen der Feuerwehr Weil am Rhein, unter Leitung des stellvertretenden Kommandanten Uli Weber. Gegen Ende des Einsatzes war die Einsatzstellenhygiene besonders bedeutend; die Atemschutzgeräteträger, die im Gebäude waren, waren mit Brandrauch und Ruß kontaminiert, ebenso ein Teil der Ausrüstung. Die Einsatzkleidung sowie die Ausrüstung galt es entsprechend zu reinigen bzw. für die Reinigung durch das Hauptamt am nächsten Tag entsprechend vorzubereiten und zu verpacken.

Von der Feuerwehr waren es ca. 40 Einsatzkräfte mit acht Fahrzeugen, der Rettungsdienst war anfangs mit einem Rettungswagen vor Ort und wurde im Verlauf des Einsatzes von Einsatzkräften des DRK-Ortsvereins Weil am Rhein-Haltingen abgelöst. Seitens Polizei waren zwei Streifen beteiligt.

Personenschäden sind glücklicherweise keine zu vermelden, das Gebäude ist jedoch vorerst nicht bewohnbar. Die Bewohner sind im eigenen Umfeld untergekommen. Besonders positiv ist die Zivilcourage der Nachbarn hervorzuheben, die die Person per Leiter gerettet hatte, bevor die Einsatzkräfte eintrafen.

An dieser Stelle ein Apell an die Bevölkerung: Bei einem Brand haben Ihr Leben und Ihre Gesundheit sowie das Ihrer Mitmenschen oberste Priorität. Denken Sie doch beim Flüchten aus dem Gebäude oder dem Bereich daran, die Türen hinter sich zu schließen! So halten Sie zum einen ggfls. anderen den Fluchtweg frei von Rauch, zum anderen verringert sich so die Rauchausbreitung im Gebäude - und somit auch der entstandene Schaden.

Zur Brandursache und zu dem bei dem Brand entstandenen Sachschaden verweisen wir wie üblich an die Kolleginnen und Kollegen der Polizei. Einsatzende war gegen 21:30 Uhr.

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