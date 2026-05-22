Feuerwehr Weil am Rhein

Feuerwehr Weil: Gemeinsame Presseinformation: Blaulichttag bei der Einkaufinsel Weil am Rhein mit DRK, DLRG und Feuerwehr

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Weil am Rhein (ots)

Wie in den letzten Jahren findet auch in diesem Jahr der Blaulichttag bei der Einkaufinsel in der Innenstadt von Weil am Rhein statt. In diesem Jahr werden der DRK-Ortsverein Weil am Rhein-Haltingen, die DLRG-Gruppe Weil am Rhein und die Feuerwehr Weil am Rhein den Blaulichttag gemeinsam ausrichten.

Das vielseitige Programm richtet sich an kleine und große Besucher: So gibt es eine Ausstellung der Einsatzfahrzeuge aller drei Blaulichtorganisationen. An einem Mitmach-Stand kann Reanimation erlernt und geübt werden - eine Fähigkeit, die im Ernstfall Leben retten kann. Zudem wird es verschiedene Vorführungen geben, darunter eine moderierte Schauübung mit Einsatzkräften von Feuerwehr und DRK um 11 Uhr. Das Bärenhospital des Jugendrotkreuzes und die DLRG-Tombola runden das Programm ab. Für das leibliche Wohl sorgen der Waffelstand des DRK-Sozialdienstes und der Grillstand der Jugendfeuerwehr.

Am Infostand der Feuerwehr können sich die Besucher für ein Gewinnspiel anmelden. Zu gewinnen gibt es eines von drei Notfallvorsorge-Sets, die von der Einkaufinsel zur Verfügung gestellt werden. Die Sets enthalten unter anderem haltbare Lebensmittel, Wasserflaschen und Hygieneartikel. Mit der Verlosung möchten Feuerwehr und Einkaufinsel auf die Notwendigkeit der privaten Notfallvorsorge aufmerksam machen und zeigen, dass diese einfach und unkompliziert umgesetzt werden kann. Die Auslosung erfolgt nach dem Blaulichttag, die glücklichen Gewinner werden im Nachgang informiert und zur Übergabe der Sets eingeladen. Weitere Informationen zum Gewinnspiel und zu den Teilnahmebedingungen erhalten Interessierte am Infostand, ebenso wie zum Thema Notfallvorsorge.

Ziel des Blaulichttages ist es, der Bevölkerung die wichtigen Ehrenämter bei DLRG, DRK und Feuerwehr aufzuzeigen und über die verschiedenen Möglichkeiten zu informieren, sich bei den Blaulicht-Organisationen zu engagieren. Der Aktionstag soll außerdem die Bevölkerung für die Themen Bevölkerungs- und Brandschutz sowie Erste Hilfe sensibilisieren.

Für weitere Informationen & Rückfragen stehen Ihnen die Ansprechpersonen der beteiligten Organisationen gerne zur Verfügung.

Über eine Berichterstattung im Voraus und im Nachgang sowie Ihren Besuch beim Blaulichttat würden wir uns sehr freuen!

Ihre Kameradinnen und Kameraden der Feuerwehr Weil am Rhein, des DRK-Ortsvereins Weil am Rhein-Haltingen und der DLRG-Gruppe Weil am Rhein

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