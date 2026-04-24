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Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Brand auf Betriebsgelände in Worms- Polizei leitet Ermittlungen zur Brandursache ein

Worms (ots)

Am Donnerstag, den 23.04.2026, wurde gegen 19:13 Uhr ein Brand auf dem Betriebsgelände der Velte Rohstoffhandel GmbH in Worms gemeldet. Nach ersten Einschätzungen brannten etwa 200 Tonnen abgelagerter Bauschutt sowie Papier-, Papp- und Holzabfälle.

Aufgrund der Ausdehnung des Brandes, der sich durch die rund zehn Meter hohen Abfallberge bis in das Innere durchgebrannt hat, dauerten die Löscharbeiten durch die Feuerwehr über die Nacht hinweg an und waren auch am 24.04.2026 noch im Gange.

Der entstandene Sachschaden ist derzeit aufgrund der weiterhin andauernden Einsatzmaßnahmen der Feuerwehr nicht abschließend und belastbar bezifferbar.

Durch das Brandereignis wurde niemand verletzt.

Die Brandursache ist derzeit noch unklar und ist Gegenstand weiterer Ermittlungen der Polizei.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Worms
Kriminalinspektion Worms

Telefon: 06241 852-2311
Website: https://s.rlp.de/7cVjz

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell

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