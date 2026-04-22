Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Brand einer Doppelhaushälfte in Bolanden - Polizei leitet Brandursachenermittlung ein

Bolanden (ots)

Am Mittwoch, den 22.04.2026, kam es um 08:46 Uhr zu einem Brand einer Doppelhaushälfte in der Kirchheimbolander Straße 9 in 67295 Bolanden. Im Verlauf des Brandgeschehens griff das Feuer im Bereich des Dachstuhls auf das benachbarte Wohnhaus über.

Eine Person wurde mit dem Verdacht auf eine Rauchgasintoxikation zur weiteren medizinischen Untersuchung in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.

Durch den Brand entstand erheblicher Sachschaden an beiden Gebäudeteilen. Die Schadenshöhe kann derzeit noch nicht seriös beziffert werden, dürfte jedoch nach ersten Einschätzungen bei mindestens 100.000 Euro liegen.

Die Brandursache ist derzeit unklar. Die weiteren Ermittlungen werden durch die Polizei geführt. In diesem Zusammenhang sind insbesondere eine Brandortbefunderhebung sowie der Einsatz eines Brandsachverständigen vorgesehen. Das Gebäude wurde bis zum Abschluss der Ermittlungen amtlich versiegelt.

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