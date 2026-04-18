POL-PDWO: Saulheim - Tödlicher Unfall während Weinbergsarbeiten

Worms (ots) - Am Freitag, den 17.04.2026 kam es gegen 15:30 Uhr auf der Brunhildenbrücke in Worms zu einem Einsatz von Polizei- und Rettungskräften. Nach bisherigen Erkenntnissen sprang eine Person von der genannten Brücke und fiel auf ein stehendes Fahrzeug. Die Person wurde verletzt und durch Rettungskräfte in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Der Zustand der Person ist stabil, genaue Angaben zum ...

mehr