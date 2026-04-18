POL-PDWO: Saulheim - Tödlicher Unfall während Weinbergsarbeiten
Saulheim (ots)
Am frühen Samstagnachmittag kam es zu einem tödlichen Arbeitsunfall in der Gemarkung Ober-Saulheim. Ein 79-jähriger Landwirt verlor aus bisher ungeklärter Ursache die Kontrolle über dessen Fahrzeuggespann. Hierdurch kippte das Gespann um und begrub den Fahrer unter sich. Der Fahrer erlitt hierbei tödliche Verletzungen. Zur Klärung der Unfallursache wurde seitens der Staatsanwaltschaft Mainz die Erstellung eines Gutachtens in Auftrag gegeben.
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