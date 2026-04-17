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Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Rettungseinsatz nach Suizidversuch

Worms (ots)

Am Freitag, den 17.04.2026 kam es gegen 15:30 Uhr auf der Brunhildenbrücke in Worms zu einem Einsatz von Polizei- und Rettungskräften. Nach bisherigen Erkenntnissen sprang eine Person von der genannten Brücke und fiel auf ein stehendes Fahrzeug. Die Person wurde verletzt und durch Rettungskräfte in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Der Zustand der Person ist stabil, genaue Angaben zum Gesundheitszustand liegen nicht vor.

Hinweis: Sollten Sie selbst von belastenden Gedanken betroffen sein, erhalten Sie rund um die Uhr Hilfe bei der Telefonseelsorge (kostenfrei unter 0800 111 0 111 oder 0800 111 0 222). Auch eine Beratung über das Internet ist möglich unter "www.telefonseelsorge.de".

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Worms

Telefon: 06241 852-0
Website: https://s.rlp.de/7cVjz

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell

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