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Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Kirchheimbolanden - Rüttelplatte von Baustellenanhänger entwendet

Kirchheimbolanden (ots)

Im Zeitraum zwischen Mittwoch, dem 15.04.2026, etwa 17:00 Uhr, und Donnerstag, dem 16.04.2026, gegen 07:45 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter eine Rüttelplatte von einem im Orbiser Weg abgestellten Anhänger eines Gartenbauunternehmens.

Aufgrund des Gewichts und der Bauart der Rüttelplatte ist davon auszugehen, dass für den Abtransport ein größeres Fahrzeug oder ein zusätzlicher Anhänger genutzt wurde und mehrere Personen an der Tat beteiligt waren. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 2.000 Euro.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Kirchheimbolanden unter der Rufnummer 06352-911-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter PIKirchheimbolanden@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

Telefon: 06352-9110
Website: https://s.rlp.de/91y7WiU

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell

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