LPI-J: Untauglicher Versuch

Jena (ots) - Noch im Rohbau befindlich und trotzdem waren schon Gäste da - jedoch ungebetene. Wie am Mittwochmorgen festgestellt wurde, waren Unbekannte auf dem Baustellengelände eines noch im Bau befindlichen Mehrfamilienhauses in der Jenaer Joachim-Darjes-Straße. Augenscheinlich über die Tiefgarage gelangten der oder die Täter in das Objekt und eigneten sich widerrechtlich verschiedene Werkzeuge sowie Schlüssel für mehrere Wohnungen an. Die Tat ereignete sich ...

