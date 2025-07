Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl am Flughafen Niederrhein in Weeze

Kleve - Weeze (ots)

Am Montagnachmittag, 30. Juni 2025 kontrollierte die Bundespolizei am Flughafen Niederrhein in Weeze einen 35-jährigen Marokkaner bei der Einreise aus Nador - Marokko. Die Überprüfung der Personalien in den polizeilichen Datenbeständen ergab, dass der Reisende mit einem Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Aachen wegen falsche Versicherung an Eides Statt gesucht wird. Das Amtsgericht Aachen verurteilte den Mann im Mai 2023 zu einer Gesamtgeldstrafe von 60 Tagessätzen zu je 25 Euro. Der Marokkaner zahlte die fällige Geldstrafe bei der Bundespolizei am Flughafen ein und konnte somit die ihm drohende 40-tägige Ersatzfreiheitsstrafe abwenden. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde ihm die Weiterreise gestattet.

