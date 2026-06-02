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Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Diebstahl von Radmuttern an Pkw - Zeugen gesucht

Einbeck (ots)

   - 37586 Dassel, Poststraße, Tatzeit: 29.05.2026, 15:30 bis 22:30 
     Uhr

Einbeck (pfa)

Unbekannte Täter entwendeten am 29.05.2026 von 15:30 bis 22:30 Uhr Radmuttern von einem abgestellten Pkw. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden die Radmuttern von dem blauen VW Golf abmontiert und entwendet. Die Polizei Dassel hat die Ermittlungen wegen Diebstahls aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die zur Tataufklärung beitragen können, sich bei der Polizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Polizeikommissariat Einbeck
Pressestelle

Telefon: 05561-3131-0
Fax: 05561-3131-150
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

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