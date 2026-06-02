POL-NOM: Diebstahl von Radmuttern an Pkw - Zeugen gesucht
Einbeck (ots)
- 37586 Dassel, Poststraße, Tatzeit: 29.05.2026, 15:30 bis 22:30 Uhr
Einbeck (pfa)
Unbekannte Täter entwendeten am 29.05.2026 von 15:30 bis 22:30 Uhr Radmuttern von einem abgestellten Pkw. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden die Radmuttern von dem blauen VW Golf abmontiert und entwendet. Die Polizei Dassel hat die Ermittlungen wegen Diebstahls aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die zur Tataufklärung beitragen können, sich bei der Polizei zu melden.
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