POL-NOM: Diebstahl von Radmuttern an Pkw - Zeugen gesucht

Einbeck (ots) - Dassel (Kr.) 23.05.2026 - 31.05.2026 Im Zeitraum von Samstag, den 23.05.2026 bis zum Sonntag, den 31.05.2026, parkte eine 72jährige Halterin ihr Wohnmobil vor ihrem Haus in der Friedrich-Schünemann-Straße. Als sie dieses wieder in Betrieb nehmen wollte, stellte sie einen Schaden in Höhe von ca. 2.000,- Euro an dem Wohnmobil fest. Ein vorbeifahrender Pkw/Lkw muss das Fahrzeug der Dasselanerin touchiert ...

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