Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 260522.3 Warnau: Kradfahrer bei Verkehrsunfall tödlich verletzt

Warnau (ots)

Gestern Abend verunglückte ein Kradfahrer auf der Kreisstraße 54 bei Warnau tödlich.

Nach derzeitigem Sachstand befuhr ein 31-jähriger Kradfahrer am Donnerstag, den 21.05.2026, gegen 21:05 Uhr, die K 54 von Warnau kommend in Richtung Barmissen. Aus bislang ungeklärter Ursache verlor er in Höhe der Einmündung "Am Schloss" die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit einer Schutzplanke. Der Mann erlag noch am Unfallort seinen schweren Verletzungen.

Die K 54 musste an der Unfallstelle für die Rettungs- und Unfallaufnahmearbeiten rund zweieinhalb Stunden voll gesperrt werden. Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz.

Die Polizeistation Preetz hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Magnus Gille

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