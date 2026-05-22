Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 260522.2 Kiel: Polizei kontrolliert Rad- und E-Scooter-Fahrer in der Olshausenstraße

Kiel (ots)

Donnerstag, den 21.05.2026, führten Beamte des 1. Polizeireviers Kiel im Zeitraum zwischen 10:00 und 15:00 Uhr eine Verkehrskontrolle mit dem Schwerpunkt Fahrräder und Elektrokleinstfahrzeuge in der Kieler Olshausenstraße durch.

Dabei stellte die Polizei 77 Fahrzeugführer fest, die sich mit ihren Gefährten ordnungswidrig verhielten. 37 Radfahrer und ein E-Scooterfahrer missachteten das Rotlicht der dortigen Ampelanlagen, 35 Verkehrsteilnehmer fuhren auf dem Gehweg und vier Radfahrer nutzten während der Fahrt verbotswidrig ihr Telefon. Die Polizei leitete gegen alle Betroffenen Ordnungswidrigkeitenverfahren ein.

Die Dienststellen der Polizeidirektion Kiel werden auch in Zukunft gleichartige Kontrollen durchführen.

Magnus Gille

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell