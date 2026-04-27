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Polizei Essen

POL-E: Essen: 11-Jährige wird bei Verkehrsunfall leicht verletzt - Zeugenaufruf

Essen (ots)

45356 E.-Bochold: Am vergangenen Freitag (24. April) ereignete sich an der Ecke Friedrich-Lange-Straße / Haus-Berge-Straße in Essen Bochold ein Verkehrsunfall, bei dem eine 11-jährige Essenerin leicht verletzt worden ist. Der mutmaßliche Unfallverursacher entfernte sich von der Örtlichkeit. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Gegen 07:40 Uhr befand sich die 11-Jährige auf der Haus-Berge-Straße und ging auf dem Fußgängerüberweg in Richtung der Friedrich-Lange-Straße über die Kreuzung. Auf Höhe der Haltestelle Bocholder Straße fuhr ein Pkw so nah an ihr vorbei, dass er sie mit der Fahrerseite am Unterkörper berührte und mit den Reifen den linken Fuß des Mädchens überrollte.

Anschließend fuhr der Pkw in Fahrtrichtung Hafenstraße davon. Das leicht verletzte Mädchen setzte seinen Weg zur Schule zunächst fort und informierte dort angekommen das Lehrpersonal über den Vorfall. Über den Autofahrer ist bisher lediglich bekannt, dass es sich um eine männliche Person gehandelt haben muss, die zum Unfallzeitpunkt ein rotes Fahrzeug gefahren hat.

Das Verkehrskommissariat 1 ermittelt nun wegen des Verdachts einer Verkehrsunfallflucht und sucht Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Angaben zum Tatverdächtigen, bzw. zum Unfallhergang machen können. Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte unter der Telefonnummer 0201/829-0 oder unter hinweise.essen@polizei.nrw.de.

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr
Pressestelle
Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230)
Fax: 0201-829 1069
E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de

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Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell

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