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Polizei Essen

POL-E: Mülheim an der Ruhr: Fußgängerin bei Kollision mit Mercedes leicht verletzt - mutmaßliches Einzelrennen

Essen (ots)

45468 MH-Altstadt: Bei einem mutmaßlichen Einzelrennen erfasste ein Autofahrer Donnerstagabend (23. April) eine Fußgängerin auf der Kardinal-Graf-Galen-Straße in Mülheim. Die Frau wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt.

Gegen 21:45 überquerte die 47-Jährige aus Mülheim die Kardinal-Graf-Galen-Straße in Höhe der Hausnummer 34. Sodann sei der 22-jährige Duisburger (syrische Staatsangehörigkeit) mit seinem Mercedes mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Engelbertusstraße herangenaht. Es kam zur Kollision mit der 47-Jährigen, bei der sie seitlich von dem Fahrzeug erfasst wurde.

Die Mülheimerin stürzte und wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt. Sie kam in ein Krankenhaus. Der 22-jährige Fahrer sowie sein 22-jähriger Beifahrer blieben unverletzt.

Der Mercedes wurde sichergestellt. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts eines verbotenen Kfz-Rennens (§ 315 d StGB). /aro

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr
Pressestelle
Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230)
Fax: 0201-829 1069
E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de

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Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell

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