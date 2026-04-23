Polizei Essen

POL-E: Essen: Polizei bereitet sich auf große Versammlungslage am Ersten Mai vor

Essen (ots)

45117 E.-Stadtgebiete: Die Polizei Essen bereitet sich anlässlich mehrerer Versammlungen am Ersten Mai (Tag der Arbeit) auf einen Großeinsatz vor. Nach aktuellem Stand sind rund 25 Versammlungen im gesamten Stadtgebiet von Essen angezeigt. Es werden über 4.500 Teilnehmende erwartet.

Derzeit erhält die Polizei fast täglich neue Versammlungsanmeldungen und inhaltliche Anpassungen der bereits angezeigten Versammlungen, sodass eine abschließende und belastbare Gesamtübersicht zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht möglich ist. Momentan finden die Kooperationsverfahren mit den jeweiligen Versammlungsanzeigenden statt.

"Wir bereiten uns intensiv auf den Einsatz am Ersten Mai vor und werden mit einer Vielzahl von Einsatzkräften im Stadtgebiet präsent sein. Unsere Einsatzplanung wird dabei fortlaufend an die aktuelle Lage angepasst", sagt der Leitendende Polizeidirektor Peter Both. Dabei werden in der polizeilichen Einsatzplanung alle relevanten Szenarien berücksichtigt, auch die mögliche Anreise von gewaltbereiten Störern: "Klar ist, dass wir gewalttätige Störungen nicht dulden werden. Wir werden frühzeitig und konsequent einschreiten, sollte es zu Störungen oder unfriedlichen Verläufen kommen."

Wegen der Versammlungen rund um den Ersten Mai kommt es im Essener Stadtkern und der unmittelbaren Umgebung zu Beeinträchtigungen des Straßenverkehrs und des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV). Verkehrsteilnehmer werden gebeten, den Bereich weiträumig zu umfahren. Hinsichtlich der Einschränkungen im ÖPNV befinden wir uns im engen Austausch mit der Ruhrbahn und der Bundespolizei.

Auch wenn die Polizei die Beeinträchtigungen des öffentlichen Lebens und der Umgebung auf das unumgängliche Maß beschränken will, muss mit Einschränkungen gerechnet werden. Wir bitten alle Bürgerinnen und Bürger um Verständnis.

Die Polizei wird dafür sorgen, dass die verschiedenen Versammlungen möglichst ungestört stattfinden können. Aufgrund der Vielzahl an Versammlungen sowie möglicher Sperrungen wird es nicht immer möglich sein, die Versammlungsörtlichkeiten spontan zu wechseln und sich auf direktem Wege einer anderen Versammlung anzuschließen.

Weitere Informationen rund um das Versammlungsgeschehen am Ersten Mai werden auf der Homepage der Polizei Essen und auf unseren Kanälen in den Sozialen Medien bereitgestellt.

https://essen.polizei.nrw/artikel/informationen-zum-einsatzgeschehen-anlaesslich-mehrerer-versammlungen-am-01-mai

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