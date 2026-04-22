Polizei Essen

POL-E: Essen: Radfahrer verursacht Verkehrsunfall auf der Radtrasse und flüchtet fußläufig - Polizei sucht Zeugen

Essen (ots)

45141 E.-Westviertel: Am Dienstagvormittag (21. April) kam es auf der Radtrasse zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Radfahrern bei dem ein 62-jähriger leicht verletzt wurde. Der andere Radfahrer flüchtete fußläufig vom Unfallort. Die Polizei sucht nun nach Zeugen und dem flüchtigen Radfahrer.

Der 62-jährige Essener befuhr gegen 11:40 Uhr den Ruhrschnellweg in Fahrtrichtung der Essener Innenstadt. Am Zubringer auf Höhe der Pferdebahnstraße fuhr ein unbekannter Mann ebenfalls auf einem Fahrrad auf die Trasse auf. Dabei hat er offenbar den 62 Jährigen übersehen, sodass es zu einem Zusammenstoß zwischen den beiden Radfahrern gekommen ist. Dadurch sind beide Männer gestürzt.

Der Unbekannte schrie den 62-Jährigen Essener nach dem Unfall lautstark an und rannte anschließend in Richtung Altendorf, dabei lies er sein Fahrrad am Unfallort zurück. Der 62-jährige Radfahrer wurde leicht verletzt.

Den unbekannte Mann konnte als ungefähr 1,70 m groß, etwa 30 Jahre alt und deutsch aussehend beschrieben werden. Des Weiteren habe er eine schwarze Jacke und eine blaue Jeans getragen.

Die Polizei sucht nun nach dem flüchtigen Mann und/oder Zeugen, die Hinweise zum Unfall geben können. Diese werden gebeten, sich telefonisch unter 0201/829-0 oder per E-Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de zu melden./JdC

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