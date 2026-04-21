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Polizei Essen

POL-E: Mülheim an der Ruhr: Unbekannter spannt Stolperfalle über Gehweg, Fußgänger verletzt sich schwer - Polizei bittet um Hinweise

Essen (ots)

45468 MH.-Altstadt I: Ein Fußgänger hat sich am Montagmorgen (20. April) schwer verletzt, als er auf der Weißenburger Straße über eine Stolperfalle auf dem Gehweg fiel. Die Polizei sucht Zeugen. Gegen 5:10 Uhr ging ein 57-jähriger Mülheimer über den Gehweg an der Weißenburger Straße. Um seine Straßenbahn noch zu erreichen, rannte er los und stolperte plötzlich über eine über den Gehweg gespannte Schnur. Der 57-Jährige stürzte und verletzte sich dabei schwer. Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung und gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0201/829-0 oder unter hinweise.essen@polizei.nrw.de bei der Polizei Essen zu melden. /bw

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr
Pressestelle
Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230)
Fax: 0201-829 1069
E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de

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Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell

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