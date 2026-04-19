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Polizei Essen

POL-E: Essen: Unbekannte entwendet Kosmetik im Drogeriemarkt - Fotofahndung

Essen (ots)

45127 E.-Stadtkern: Am 15. November vergangenen Jahres entwendete eine unbekannte Frau mehrere Kosmetikartikel in einem Drogeriemarkt in der U-Bahn-Passage am Willy-Brandt-Platz. Die Polizei sucht die Tatverdächtige nun mit Bildern aus der Überwachungskamera.

Gegen 13:30 Uhr begab sich die Frau mit einem gut gefüllten Einkaufskorb zu den Selbstbedienungskassen und scannte nur einen Teil der ausgewählten Waren. Anschließend verstaute sie die Artikel in ihrem Rucksack und verließ das Geschäft, ohne zahlreiche Gegenstände zu bezahlen.

Während der Tat wurde die Frau von der Videoüberwachung des Geschäfts erfasst.

Die Bilder können unter folgendem Link abgerufen werden: https://polizei.nrw/fahndung/201028

Das ermittelnde Kriminalkommissariat bittet um Hinweise. Sollten Sie Angaben zur Identität der Frau oder zu ihrem Aufenthaltsort machen können, melden Sie sich bitte telefonisch unter 0201/829-0 oder per E-Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de. /hey

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr
Pressestelle
Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230)
Fax: 0201-829 1069
E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de

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Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell

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