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POL-E: Gelsenkirchen/Essen: Verfolgungsfahrt durch Gelsenkirchen-Rotthausen endet mit Unfall in Essen-Stoppenberg

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Essen (ots)

45884 GE.-Rotthausen/45141 E.-Stoppenberg: Ein verwüsteter Vorgarten in Essen, die Sicherstellung eines gestohlenen Autos und Ermittlungen wegen Verkehrsunfallflucht sowie Gefährdung des Straßenverkehrs sind das Ergebnis eines Polizeieinsatzes vom heutigen Morgen (17. April).

Eine Streifenwagenbesatzung der Polizei Gelsenkirchen bemerkte gegen 2 Uhr ein verdächtiges Fahrzeug auf der Schemannstraße in Rotthausen. Der Fahrer der Mercedes E-Klasse erschien den eingesetzten Beamten auffallend jung, weshalb sie sich zu einer Verkehrskontrolle entschlossen.

Als der unbekannte Fahrer dies bemerkte, beschleunigte er das Auto und versuchte vor der Kontrolle zu flüchten. Die Polizisten schalteten das Blaulicht und Einsatzhorn des Streifenwagens ein und gaben dem Fahrer Anhaltesignale. Dieser ignorierte weiterhin die Aufforderung anzuhalten und setzte seine Flucht über die Achternbergstraße in Richtung Essen fort. Auf Essener Stadtgebiet missachtete der Flüchtende an zwei Kreuzungen das Rotlicht der dortigen Ampeln und fuhr weiter mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit. In der Meerbeckshofstraße kam der Mercedes von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einer Mülltonnenbox und kam in einem Vorgarten zum Stehen.

Mehrere Personen verließen daraufhin fluchtartig das Auto und rannten in ein Waldstück. Ein 13 Jahre alter Junge und ein 14 Jahre altes Mädchen aus Gelsenkirchen sowie ein 13-Jähriger aus Dortmund konnten durch die Einsatzkräfte eingeholt und festgehalten werden.

Trotz umfangreicher Fahndungsmaßnahmen unter Beteiligung eines Polizeihubschraubers flüchteten drei weitere Personen, darunter auch der mutmaßliche Fahrer des Mercedes, unerkannt. Die 14-Jährige wurde in einer Jugendamtseinrichtung untergebracht. Ihre beiden 13-jährigen Begleiter wurden an die Erziehungsberechtigten übergeben.

Die Mercedes E-Klasse, welche in der Nacht von Montag (13. März) auf Dienstag (14. März) in Lünen gestohlen wurde, wurde sichergestellt. Die Ermittlungen dauern an.

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