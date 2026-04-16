Polizei Essen

POL-E: Mülheim an der Ruhr: Polizei Essen sucht nach vermisstem Senior - Fotofahndung - 1. Folgemeldung: Fahndungsrücknahme

Essen (ots)

45468 MH-Heißen: Die Polizei fahndete mit Fotos öffentlich nach einem 91-jährigen Senior, der seit gestern (15. April) vermisst wurde. Siehe auch: https://essen.polizei.nrw/presse/polizei-essen-sucht-nach-vermisstem-senior

Der 91-Jährige konnte gegen Mittag wohlbehalten im Mülheimer Stadtteil Speldorf angetroffen werden, nachdem sich eine aufmerksame Passantin bei der Polizei gemeldet hatte. Er ist inzwischen zurück in seiner Seniorenunterkunft.

Die Fahndung wird zurückgenommen. Wir bitten darum, das Foto des Seniors nicht mehr zu verwenden und weiter zu verbreiten. /aro

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